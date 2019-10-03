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Медведчук засветил в Раде элитный аксессуар по цене авто: опубликовано видео

четверг, 03 октября 2019, 22:40
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Фото: Ян Доброносов\Facebook

В среду, 2 октября, олигарх Виктор Медведчук и по совместительству кум президента России Владимира Путина похвастался в Верховной Раде дорогими часами стоимостью около 34 тысяч долларов (более 845 тысяч гривен).

Соответствующий снимок на своей странице показал фотограф Ян Доброносов в Facebook, а журналист Всеволод Филимоненко опубликовал видео, на котором четко видно аксессуар на руке нардепа.

"Главный по проблемам голодающего и угнетенного Донбасса, народный депутат Виктор Медведчук пришел в Раду в часах Rolex… Как оценивать такое вызывающее поведение нардепа, написать сложно, поэтому лучше воздержаться от комментариев... Зритель рассудит", – говорится в подписи к кадрам.

Отметим, что Медведчук не первый, кто, не стесняясь, носит часы стоимостью, "неподъемной" для кармана обычного украинца.

Как сообщал "Апостроф", среди любителей дорогих часов можно назвать бывшего соратника Януковича Александра Качного, народного депутата Бориса Приходько и других.

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