RU  UA  EN

вторник, 29 октября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.75
Меню
Политика

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

29 октября

13:37
Рада сделала шаг к наказанию нардепов за кнопкодаство: что им грозит
13:31
Актриса "Крепостной" похвасталась стройной фигурой после родов
13:26
Рада приняла важное решение по статусу добровольцев, воевавших на Донбассе
13:16
Рост ВВП и прекращение войны: о чем Зеленский говорил на инвестфоруме в Мариуполе
12:40
Определяет не он: Богдан жестко высказался о Коломойском и деле "ПриватБанка"
12:38
Незапланированные мной изменения: жена Остапчука впервые прокомментировала развод
12:33
Кабмин отсек новые бренды от участия в онлайн-рынке азартных игр - эксперт
12:16
YUKO выпустили новый клип с десятками диких "сториз" своих поклонников
12:15
Уже началось: Пристайко сделал важное заявление по разведению сил на Донбассе
12:12
В Раде выступили с жестким заявлением из-за угроз в адрес Зеленского: видео
12:00
Джамала выпустила лирическую песню в дуэте с известным рэпером: фаны в восторге
11:48
Зеленский открыл инвестиционный форум в Мариуполе: полное видео
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Рада сделала шаг к наказанию нардепов за кнопкодаство: что им грозит

вторник, 29 октября 2019, 13:37
переглянути новину українською

Во вторник, 29 октября, в Верховной Раде Украины был принят в первом чтении законопроект №2148, который предусматривает штрафы для народных депутатов за неперсональное голосование.

За соответствующее решение проголосовали 287 народных депутатов, большинство из которых - представители фракции "Слуга народа".

В случае принятия этого законопроекта, аппарат парламента будет обязан обеспечить видеофиксацию голосования. В случае зафиксированного неличного голосования, об этом факте надлежит донести председателю Рады, который должен поручить счетной комиссии изъять карту такого депутата и провести голосование повторно.

После этого спикеру Верховной Рады необходимо потребовать от аппарата парламента подготовить сообщение о выявленном нарушении, которое вместе с протоколом, стенограммой, стенографическим бюллетенем соответствующего заседания и видеозаписью направят в Государственное бюро расследований.

Внесенные изменения в законодательство предусматривают штрафы за кнопкодавство в размере 3-5 тысяч необлагаемых минимумов (51-85 тысяч гривен).

О том, как будут бороться с кнопкодавством в Раде читайте в материале "Апострофа": Зеленский против кнопкодавов: как будут бороться с главным позором Рады.

Фотовзгляд

Все галереи
Ходячие мертвецы. В Киеве прошел Парад Зомби

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Статусные сувениры: зачем советников ­­шоуменов назначают в СНБО

Лучше умереть, чем ползать: почему развернулась война за Киевскую область

Марафон Зеленского: уколы, бургеры и рекорды

Программа правительства: страна мечты или мечтатели в стране

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: