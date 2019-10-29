Рада сделала шаг к наказанию нардепов за кнопкодаство: что им грозит

Во вторник, 29 октября, в Верховной Раде Украины был принят в первом чтении законопроект №2148, который предусматривает штрафы для народных депутатов за неперсональное голосование.

За соответствующее решение проголосовали 287 народных депутатов, большинство из которых - представители фракции "Слуга народа".

В случае принятия этого законопроекта, аппарат парламента будет обязан обеспечить видеофиксацию голосования. В случае зафиксированного неличного голосования, об этом факте надлежит донести председателю Рады, который должен поручить счетной комиссии изъять карту такого депутата и провести голосование повторно.

После этого спикеру Верховной Рады необходимо потребовать от аппарата парламента подготовить сообщение о выявленном нарушении, которое вместе с протоколом, стенограммой, стенографическим бюллетенем соответствующего заседания и видеозаписью направят в Государственное бюро расследований.

Внесенные изменения в законодательство предусматривают штрафы за кнопкодавство в размере 3-5 тысяч необлагаемых минимумов (51-85 тысяч гривен).

О том, как будут бороться с кнопкодавством в Раде читайте в материале "Апострофа": Зеленский против кнопкодавов: как будут бороться с главным позором Рады.