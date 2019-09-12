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Зеленский против кнопкодавов: как будут бороться с главным позором Рады

Как Рада жила кнопкодавством и что изменится

Дмитрий Иванческул четверг, 12 сентября 2019, 20:14
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Как Рада жила кнопкодавством и что изменится Фото: Апостроф / Коллаж

Кнопкодавство в Верховной Раде давно превратилось в позорное явление, которое годами обещают искоренить. Но, вероятно, только сейчас появился настоящий шанс забыть о "пианистах". Борьба против неперсонального голосования в Раде изначально анонсировалась Владимиром Зеленским как одна из главных целей. Во-первых, народу это не нравится. Во-вторых, перед иностранцами стыдно. В-третьих, а кто, и что ему сделает, если он президент и имеет фракцию, которая единолично создала коалицию. Сейчас же ситуация вновь стала очень актуальной и даже пикантной: за "пианизмом" поймали "слуг народа".

"Апостроф" рассказывает, как Зеленский надумал наказывать нардепов и вспоминает лучшие видео кнопкодавов в Раде.

Что произошло

СМИ подловили на неперсональном голосовании двух членов фракции "Слуга народа". Проштрафились мажоритарщики Сергей Литвиненко и Елена Копанчук.

После того, как видео с их "подвигами" попало в сеть, по слухам, Зеленский устроил серьезный разбор полетов с лидерами фракции. Чтобы не дать президенту ударить лицом в грязь, было принято решение провести публичное покаяние.

В долгий ящик дело решили не откладывать и все быстро провернули еще утром, 12 сентября.

Сперва первый замглавы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко принял удар на себя, извинившись перед народом. А потом слово дали и виновникам "трагедии". Литвиненко и Копанчук признались, что работали в турбо-режиме, переживали за принятие важных для народа законопроектов - мол, вышло случайно. Также оба нардепа пообещали передать свою месячную зарплату в благотворительные фонды. О как!

Штраф от 50 до 85 тысяч и вечный, несмываемый позор

В этот же день первый вице-спикер Рады Руслан Стефанчук опубликовал в сети законопроект Зеленского, который был подан в парламент по горячим следам кнопкодавства.

Президент решил, что игры закончились, а тех, кто попадется, бить будут больно. Не по попе, конечно, но по кошельку.

Если инициатива Зеленского будет принята, кнопкодавство обложат штрафом от 3 до 5 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан. В переводе на понятные цифры это 51 и 85 тысяч гривен!

Следить за нардепами поручат аппарату Верховной Рады. Уже подозреваем, как они этому обрадуются. С теми, кто уже успел отметиться кнопкодавством, Стефанчук поручил разобраться регламентному комитету. То ли еще будет…

Как давно Рада страдает кнопкодавством?

Своей историей кнопкодавство уходит в начало 2000-х годов и с тех пор обретало масштабность. Кнопкодавство настолько успешно использовалось в Раде, что позже успешно прижилось и на местном уровне.

При этом неперсональное голосование нарушает Конституцию Украины и Регламент Верховной Рады. Кроме того, в 2013 году Европейский суд по правам человека признал, что кнопкодавство нарушает европейские нормы.

Почему с этим не борются?

Попытки борьбы с неперсональным голосованием ведутся давно, вот только безуспешно. Рада меняла законы, активисты устраивали кампании против такого позора, жаловались в органы правопорядка, но все оставалось как есть. А все потому, что никогда до этого в Раде не было монокоалиции, способной самостоятельно решать, за что голосовать, а за что нет.

Даже замена системы голосования в парламенте не дала результатов. Сейчас же нардепам обещают установить систему "Рада-4", которая будет работать по отпечатку пальца. Правда, запустят ее не раньше конца 2019 года. Посмотрим, что же придумают нардепы.

Кнопкодавство действительно "помогает"?

Еще как. В свое время именно благодаря "пианистам" были приняты несколько скандальных законов. В частности, были внесены изменения в Уголовно-процессуальный кодекс. Все принималось ночью, когда в зале находились 50 депутатов, успевавших набрать необходимые 226 голосов. В нарушение законов в 2013 году был назначен глава НБУ – за него проголосовали карточки как минимум 22 отсутствующих в зале депутатов. Так же был проголосован и скандальный языковой закон Кивалова-Колесниченко, который получил 234 голоса, хотя за него голосовали не больше 172 нардепов.

Вот то самое голосование за языковой закон Кивалова-Колесниченко. Множество нардепов от коалиции возле трибуны Рады, а карточки голосуют.

Вот пример того, как все происходило в 2015 году. Нардепы еще и возмущаются, что их в чем-то обвиняют.

Мастер-класс кнопкодавства. Коалиция Партии регионов, 2010 год.

А вот 2017 год. Тогдашний спикер Андрей Парубий говорит нардепам, что каждый голос важен. Они, конечно же, слушаются главу парламента и голосуют за себя, и за того парня, и за его соседа.

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