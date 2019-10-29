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Точно не велосипед: появилось свежее видео с кортежем Зеленского

вторник, 29 октября 2019, 15:07
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Кортеж президента Украины Владимира Зеленского в сопровождении скорой помощи и автомобиля полиции промчал по Запорожью на торжественное открытие трассы, соединяющий город с Мариуполем.

Соответствующее видео было опубликовано каналом Actual Today на YouTube.

Утром во вторник, 29 октября, несколько машин президентского кортежа заметили на улице Магистральной в Шевченковском районе города Запорожья. Колона двигалась в сопровождении машин скорой помощи и полиции.


Следующим пунктом маршрута президентского кортежа был поселок Розовка, где сегодня состоялось открытие новой дороги.

Как сообщал "Апостроф", президент Украины Владимир Зеленский во время поездки в Мариуполь лично проверил отремонтированный участок трассы Н-08 Борисполь-Днепр-Запорожье-Мариуполь.

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