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Зеленский проинспектировал важную трассу в Украине: в сети ажиотаж из-за видео

вторник, 29 октября 2019, 13:55
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Фото: пресс-служба президента

Во вторник, 29 октября, президент Украины Владимир Зеленский во время поездки в Мариуполь лично проверил отремонтированный участок трассы Н-08 Борисполь-Днепр-Запорожье-Мариуполь.

Об этом сообщают на официальном сайте главы государства.

Зеленский проехался по дороге за рулем автомобиля. Он высказал свое мнение об отремонтированной трассе в видео.

"Мы благодарны каждому: и нашему правительству, и всем рабочим, которые уложились в установленные сроки. Менее чем за три месяца построено около 130 километров. 70 километров этой дороги строили три года, а сейчас за три месяца построили 130 километров очень важной трассы", – отметил Зеленский.

По его словам, технологии, материалы, подходы к снятию и укладке асфальтобетонного покрытия соответствуют европейским стандартам.

"Если будем так строить все дороги – мы успеем за четыре с половиной года сделать важнейшие трассы нашей страны. Объединим не только всех людей, но и инфраструктуру", – подчеркнул президент.

Национальная трасса Н-08 имеет для Донецкой области стратегическое значение. Это главная транспортная артерия, которая соединяет крупный портовый город Мариуполь с Запорожской областью, обеспечивает внутренние транспортные связи юго-восточных районов области, а также является одним из основных направлений движения в зону проведения Операции объединенных сил.

"Пожалуйста, сохраните дорогу. Это действительно дорога жизни", – обратился Зеленский к руководству Донецкой области.

Пользователи сети прокомментировали инспекцию Зеленского.

Как сообщал "Апостроф", 29 октября президент Владимир Зеленский открыл в Мариуполе первый инвестиционный форум RE:think. Invest in Ukraine.

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