"Слугу народа" довели до слез: в сети появилось эмоциональное видео из Рады

В четверг, 31 октября, в Верховной Раде народный депутат из фракции "Слуга народа" Анна Скороход расстроилась и расплакалась из-за игнорирования ее правок в законопроект.

Видеозапись из парламента с плачущим народным избранником опубликовал журналист Ян Доброносов.

Эмоциональную реакцию Скороход вызвало рассмотрения законопроекта №2239-1 по анбандлингу украинской ГТС. Она отметила, что ее попросили перестать подавать правки в документ, что ее чрезвычайно расстроило.

"Такое ощущение, что у нас происходит какое-то издевательство. Если я сказала, что я хочу пройти по своим правкам, значит я хочу пройти по своим правкам. А не то, что ко мне кто-то походит и говорит: перестань их подавать", - пояснила свое поведение депутатка.

Также она отметила, что договоренности относительно условий анбандлинга, достигнутые на комитете Рады, были полностью опущены.

"Вчера на комитете мы достигли каких-то договоренностей. Сегодня, когда я перечитала весь текст, эти договоренности не были достигнуты", - продолжила она.

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков обратился к Скороход и попросил ее не плакать, после чего парламент начал рассматривать предложенные ею правки.

29-летняя Анна Скороход прошла в Верховную Раду по округу №93 в Киевской области. Работала на строительном комбинате "Прогресс". В прессе ее называли гражданской женой российского банкира Алексея Алякина.

Как сообщал "Апостроф", ранее глава фракции "Слуга народа" рассказал, как могут наказать народного депутата Богдана Яременко за интимные переписки в зале парламента.