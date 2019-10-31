Есть три варианта: в Раде уточнили, как могут наказать Яременко за скандал с перепиской

Скандал с интимными переписками народного депутата Богдана Яременко в зале парламента может закончиться тем, что он утратит должность главы комитета Верховной Рады по иностранным делам.

Об этом сообщил в кулуарах парламента глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

При этом он допустил варианты, что нардеп из-за своего неэтичного поведения на рабочем месте может быть исключен из фракции или вовсе сложит мандат.

"Считаю, что есть три пути в этом вопросе. Первый – господин Яременко уходит с поста главы комитета. Второй, более строгий путь – господин Яременко уходит из фракции. И третий, совсем строгий – господин Яременко добровольно соглашается сложить мандат", - заметил нардеп.

Арахамия поделился своим мнением относительно скандала, отметив, что в связи с тем, что Яременко не заключал никаких политических договоренностей, а занимался личными вопросами на работе, то скорее всего, в президентской партии поддержат самую "мягкую" из указанных мер по отношению к нему.

"Нельзя сделать вид, что ничего не было. Такого не может быть, с этим я согласен. Я поддержу первый вариант, потому что это была личная переписка, не политическая история. Первый вариант меня полностью устроит", - добавил глава фракции.

Как сообщал "Апостроф", ранее во фракции "Слуги народа" в Верховной Раде пригрозили журналистам судом за обнародование личной переписки попавшего в секс-скандал депутата Богдана Яременко.