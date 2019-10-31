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В Литве задержали экс-чиновника, занимавшего в Украине крупную должность: подробности дела

четверг, 31 октября 2019, 18:27
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В Литве, в городе Вильнюс задержали бывшего главу правления Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины в период с 13 марта по 15 декабря 2014 года Петра Вовчука.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

В бюро уточнили, что с марта 2017 года разыскивали его как подозреваемого в уголовном производстве по факту нанесения убытков госпредприятия на сумму 60 млн долларов. Его подозревают по ч.3 ст.28 и ч.2 ст.364 УК Украины – злоупотребление властью и получение неправомерной выгоды служебным лицом.

Согласно материалам следствия, чиновники ГПЗКУ с представителем международного зернового трейдера организовали схему, благодаря которой зерно украинской госкомпании поставлялось в Саудовскую Аравию. Принимающая сторона платила за зерно по факту получения, что противоречило правилам на указанном рынке. Из-за этого государство потерпело миллионные убытки.

В расследовании с 2016 года появилось два свидетеля из числа сотрудников корпорации, они пошли на сделку со следствием и компенсировали часть ущерба. В суд отправлены дела против советника главы правления ГПЗКУ и представителя зернотрейдера. В рамках расследования один человек был объявлен в розыск.

Как сообщал "Апостроф", ранее в НАБУ пояснили на схеме, в каком именно правонарушении является подозреваемым народный депутат Ярослав Дубневич.

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