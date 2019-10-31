В НАБУ детально объяснили, в чем подозревают Дубневича: инфографика и видео

Народного депутата из группы "За майбутнє" Ярослава Дубневича, на привлечение которого к уголовной ответственности дала согласие Верховная Рада, обвиняют в организации хищения свыше 93 миллионов гривен ПАО "Укрзализныця" с помощью посреднических фирм.

Об этом сообщила пресс-служба НАБУ, распространив соответствующую инфографику и видеоматериал, описывающий коррупционную схему.

По данным детективов НАБУ, которые начали расследование еще в мае 2016 года, закупка стрелочной продукции для ПАО "Укрзализниця" была осуществлена по значительно завышенным ценам у предприятия, подкотрольного народному депутату Ярославу Дубневичу.

В НАБУ детально расписали как увеличивалась стоимость продукции на каждом этапе посредничества: "Днепропетровский стрелочный завод" продал продукцию "Корпорации КРТ" за 525 900 000 грн, "Корпорация КРТ" продала ее компании "АРГО" за 631 400 000 грн (+ 20%), а "АРГО" перепродала "Укрзализныци" за 637 900 000 грн (+ 1%). На самом деле продукция была доставлена "Укрзализныци" непосредственно от завода-производителя.

Видеоматериал, распространенный пресс-службой НАБУ, содержит фрагменты служебной переписки и записи разговоров фигуранта уголовного дела, которые подтверждают его личную заинтересованность в этой сделке.





Согласно заключению эксперта, филиала ЦЗВ ПАО "Укрзализныця" нанесено убытков на сумму 93 миллиона 280 тысяч гривен. Следствием установлено, что незаконно полученные средства участники коррупционной схемы распределили между собой.

Как сообщал "Апостроф", в понедельник, 29 октября, полиция пришла с обысками в дом нардепа Богдана Дубневича, который расположен в селе Зубра Львовской области