RU  UA  EN

четверг, 31 октября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.65
Меню
Политика

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

31 октября

16:08
Дизайнер создала "живые" платья - они сами меняют формы, но в любом случае выглядят очень странно
15:50
Эксперт указал на ошибки в расследовании о деятельности чешского магазина косметики в Украине
15:50
Дочери Оли Поляковой досталось за хвастовство меховыми шубами: фото
15:27
Изменят мировой рынок табачной продукции: эксперты высказались о начале продаж IQOS в США
15:02
Эмилия Кларк впервые рассказала настоящую историю киноляпа с чашкой кофе в "Игре престолов"
14:49
Кем знаменитости оделись на Хэллоуин 2019: фото лучших костюмов
13:50
Весь Дубай выкупила: Камалия показала свой роскошный особняк
13:36
Гарик Корогодский переснял знаковый клип Зиброва и показал Крещатик спустя 25 лет
13:14
Думал, что я алкоголик: звезда "Трансформеров" рассказал о тяжелом психическом состоянии
12:43
Страшно красивая: Наталья Могилевская показала "макияж" на Хэллоуин
12:37
Южмаш получит миллионный заказ от американской Firefly - эксперт
11:48
Бывшая жена Джонни Деппа заявила, что он платил за молчание свидетелям насилия в их семье
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

В НАБУ детально объяснили, в чем подозревают Дубневича: инфографика и видео

четверг, 31 октября 2019, 15:05
переглянути новину українською

Народного депутата из группы "За майбутнє" Ярослава Дубневича, на привлечение которого к уголовной ответственности дала согласие Верховная Рада, обвиняют в организации хищения свыше 93 миллионов гривен ПАО "Укрзализныця" с помощью посреднических фирм.

Об этом сообщила пресс-служба НАБУ, распространив соответствующую инфографику и видеоматериал, описывающий коррупционную схему.

По данным детективов НАБУ, которые начали расследование еще в мае 2016 года, закупка стрелочной продукции для ПАО "Укрзализниця" была осуществлена по значительно завышенным ценам у предприятия, подкотрольного народному депутату Ярославу Дубневичу.

В НАБУ детально расписали как увеличивалась стоимость продукции на каждом этапе посредничества: "Днепропетровский стрелочный завод" продал продукцию "Корпорации КРТ" за 525 900 000 грн, "Корпорация КРТ" продала ее компании "АРГО" за 631 400 000 грн (+ 20%), а "АРГО" перепродала "Укрзализныци" за 637 900 000 грн (+ 1%). На самом деле продукция была доставлена "Укрзализныци" непосредственно от завода-производителя.

Видеоматериал, распространенный пресс-службой НАБУ, содержит фрагменты служебной переписки и записи разговоров фигуранта уголовного дела, которые подтверждают его личную заинтересованность в этой сделке.


Согласно заключению эксперта, филиала ЦЗВ ПАО "Укрзализныця" нанесено убытков на сумму 93 миллиона 280 тысяч гривен. Следствием установлено, что незаконно полученные средства участники коррупционной схемы распределили между собой.

Как сообщал "Апостроф", в понедельник, 29 октября, полиция пришла с обысками в дом нардепа Богдана Дубневича, который расположен в селе Зубра Львовской области

Фотовзгляд

Все галереи
Ходячие мертвецы. В Киеве прошел Парад Зомби

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Забытый Крым и сепары на Донбассе: что сказал Зеленский на "Форуме единства" в Мариуполе

Статусные сувениры: зачем советников ­­шоуменов назначают в СНБО

Лучше умереть, чем ползать: почему развернулась война за Киевскую область

Марафон Зеленского: уколы, бургеры и рекорды

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: