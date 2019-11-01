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"Батькивщина" добилась слушаний по рынку земли: в Раде принято постановление

пятница, 01 ноября 2019, 13:22
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Верховная Рада приняла постановление о проведении 4 декабря 2019 года парламентских слушаний на тему "Земельная реформа: отечественная модель оборота земель сельскохозяйственного назначения".

За это решение отдали свои голоса 318 народных депутатов, передает пресс-служба "Батькивщины".

Во время выступления с трибуны Рады Вадим Ивченко напомнил, что "Батькивщина" последовательно выступает против распродажи земли и была инициатором дискуссии в парламенте.

"Стоит открыто подискутировать о том, что должно быть в Украине. "Батькивщина" будет принимать активное участие в этих парламентских слушаниях. Одним из их инициаторов выступила Юлия Тимошенко", - отметил народный избранник.

По мнению депутата, разговор с селянами покажет преждевременность снятия моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения.

"В этом зале будет 450 аграриев, людей, которые касаются сельского хозяйства, владельцев паев, инвесторов. Мы должны услышать украинское общество, прежде чем принимать решение. Все соцопросы говорят, что почти 80% людей не хотят введения рынка земли в том контексте, который предложил аграрный комитет. Украинцы не хотят, чтобы нашу землю обрабатывали иностранцы", - добавил представитель "Батькивщины".

Вадим Ивченко убежден, что парламентские слушания должны стать первым шагом в обсуждении земельного вопроса. Решение о том, стоит ли продавать отечественные черноземы, может быть принято только на всеукраинском референдуме, считает он. До обнародования его результатов, уверен политик, Рада не должна рассматривать соответствующих законопроектов.

Другой представитель "Батькивщины" Иван Кириленко предложил провести на базе Верховной Рады полноценные дебаты, которые приблизили депутатов к решению, что принесет людям больше пользы.

"Когда принимаются решения, которые определяют судьбу страны на десятилетия, а может и вообще, только слушаний не хватит. Предлагаю провести полноценные дебаты. День, два, неделю. У каждой фракции, у каждой политической силы есть видение. Когда общество будет видеть обсуждение, нам удастся принять более взвешенное решение", - отметил Кириленко.

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