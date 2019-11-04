Работал в СБУ и не только: что известно о новом главе Черкасской ОГА

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 4 ноября, назначил Романа Боднара новым главой Черкасской облгосадминистрации.

Соответствующий указ был опубликован на официальном сайте главы государства.

Нового главу ОГА представил заместитель председателя Офиса президента Сергей Трофимов, который отметил три основные и нерешенные проблемы региона - дороги, начало отопительного сезона в городе Смела и экологическую ситуацию.

Судя по декларации Боднара, ранее он работал в СБУ Донецкой области и был участником боевых действий на Донбассе. Его место проживание зарегистрировано в Черновцах, где чиновник совместно с супругой владеет квартирой, но фактически он проживает в городе Мариуполе Донецкой области. Новый председатель Черкасской ОГА не задекларировал ни другой недвижимости, ни автомобиля.

В 2018 году Роман Боднар заработал 438 694 гривен, еще 120 тысяч гривен он хранит на банковских счетах.

На сайте президента Украины также опубликован Указ об увольнении Игоря Шевченко, который занимал должность председателя Черкасской ОГА всего лишь три месяца.

Как сообщал "Апостроф", 31 июля президент Украины Владимир Зеленский представил на должности председателя Черкасской областной государственной администрации Игоря Шевченко.