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Зеленский назначил нового главу Черкасской ОГА: что о нем известно

среда, 31 июля 2019, 16:57
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В среду, 31 июля, президент Украины Владимир Зеленский представил нового председателя Черкасской областной государственной администрации Игоря Шевченко.

Соответствующий указ Зеленский подписал в ходе визита в Черкассы.

Кандидатуру Шевченко на пост Кабинет министров утвердил еще 26 июня.

"Надеюсь, он будет порядочным человеком", – заявил Зеленский после подписания указа.

Согласно с декларацией, поданной Игорем Шевченко 25 июня, у него есть дом, квартира, нежилое здание и два земельных участка в Черкассах. Он имеет квартиру в России, приобретенную в июле 2017 года, а также часть нежилого помещения и земельного участка в России, приобретенные в июне 2017 года. Этими объектами он владеет совместно со ставропольским бизнесменами Андреем Луневым и Михаилом Арзимановым.

Также Шевченко декларирует грузовые автомобили и три легковых. В частности, стоимость AUDI Q7 оценивается в 2 миллиона гривен.

Кроме того, Шевченко является владельцем компаний ООО "Легкий экспорт плюс" и "Hermes - Shevchenko Igor", которая зарегистрирована в итальянском городе Римини.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 10 июля президент Украины Владимир Зеленский назначил Михаила Бно-Айрияна главой Киевской ОГА.

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