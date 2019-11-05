RU  UA  EN

вторник, 5 ноября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.50
Меню
Политика

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

5 ноября

17:43
Бронежилеты для ВСУ: против чиновников Минобороны завели дело по серьезному подозрению
17:34
Я бы тоже ее избил: в старом треке Эминема нашли жестокие слова о Рианне
17:09
Топ-чиновник из партии Порошенко заявил про отставку
17:04
Facebook представила новый логотип, и такого "креатива" от компании точно не ждали
16:50
Будет то же самое: эксперты рассказали о проблемах законопроекта по игорному бизнесу
16:49
У Путина устроили истерику из-за "унижения" российского топ-чиновника в Эстонии
16:46
Дочь Брюса Уиллиса и Деми Мур призналась, что в 15 лет чуть не умерла от алкогольного отравления
16:39
Похожа на Лесю Никитюк: Ирину Билык на архивном фото не узнали поклонники
16:28
Полицейским грозит тюремный срок: стало известно о новом повороте в деле "Онура"
16:03
Угроза искусству: Мартин Скорсезе объяснил свою нелюбовь к фильмам Marvel в разгромном эссе
15:22
Таинственный барабанщик The Hardkiss попрощался с группой и впервые снял маску "Кричи"
15:06
Грозит остановкой АЭС: эксперт сообщила о новом риске инициированного Герусом импорта электроэнергии из РФ
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Бронежилеты для ВСУ: против чиновников Минобороны завели дело по серьезному подозрению

вторник, 05 ноября 2019, 17:43
переглянути новину українською

Пятерым чиновникам Министерства обороны Украины было объявлено подозрение в бездеятельности, которая привела к закупке 11 тысяч некачественных бронежилетов.

Об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины.

Согласно материалам дела, чиновник Главного управление развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ, как предполагают следователи, действуя в сговоре с еще четырьмя чиновниками, не выполнил своих прямых полномочий, что и привело к закупке некачественного обмундирования – средств индивидуальной защиты "Корсар М3с-1-4" для военных. Всего на них было потрачено 100 миллионов гривен. Отмечается, что указанное нарушение датируется апрелем-июнем 2019 года.

Следователи территориального управления Государственного бюро расследований в городе Киеве объявили о подозрении чиновникам МОУ по ч.2 ст.28 и ч.3 ст.426 УК Украины –бездеятельность военного руководства, совершенное группой лиц. Они задержаны, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Как сообщал "Апостроф", ранее генпрокурор Руслан Рябошапка прокомментировал задержание экс-заместителя секретаря СНБО Украины Олега Гладковского, которого подозревают в коррупционных правонарушениях при закупках для армии.

Фотовзгляд

Все галереи
Год без Кати. В Киеве почтили память Екатерины Гандзюк

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

​Долго ли продлиться АРМАйский беспредел

Забытый Крым и сепары на Донбассе: что сказал Зеленский на "Форуме единства" в Мариуполе

Статусные сувениры: зачем советников ­­шоуменов назначают в СНБО

Лучше умереть, чем ползать: почему развернулась война за Киевскую область

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: