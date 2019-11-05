Бронежилеты для ВСУ: против чиновников Минобороны завели дело по серьезному подозрению

Пятерым чиновникам Министерства обороны Украины было объявлено подозрение в бездеятельности, которая привела к закупке 11 тысяч некачественных бронежилетов.

Об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины.

Согласно материалам дела, чиновник Главного управление развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ, как предполагают следователи, действуя в сговоре с еще четырьмя чиновниками, не выполнил своих прямых полномочий, что и привело к закупке некачественного обмундирования – средств индивидуальной защиты "Корсар М3с-1-4" для военных. Всего на них было потрачено 100 миллионов гривен. Отмечается, что указанное нарушение датируется апрелем-июнем 2019 года.

Следователи территориального управления Государственного бюро расследований в городе Киеве объявили о подозрении чиновникам МОУ по ч.2 ст.28 и ч.3 ст.426 УК Украины –бездеятельность военного руководства, совершенное группой лиц. Они задержаны, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Как сообщал "Апостроф", ранее генпрокурор Руслан Рябошапка прокомментировал задержание экс-заместителя секретаря СНБО Украины Олега Гладковского, которого подозревают в коррупционных правонарушениях при закупках для армии.