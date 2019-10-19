Никуда не сбежит: в ГПУ отреагировали на возможное освобождение Гладковского

Генпрокурор Руслан Рябошапка считает, что у заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского не будет возможности сбежать из страны, если за него внесут залог в ближайшее время.

Как говорится на странице ГПУ в Facebook, глава ведомства уверен, что суд возложит на Гладковского ряд обязанностей, если тот выйдет на свободу после внесения залога.

"Таким образом даже в случае внесения залога органами досудебного расследования будет полностью обеспечена возможность сотрудничества подозреваемого и предотвращение его укрытия от органов уголовного преследования", - заявил Рябошапка.

Он подчеркнул, что суд признал законным задержание Гладковского депутатами НАБУ.

"Задержание было произведено обоснованно при наличии достаточных оснований и в полном соответствии с уголовно-процессуальным законодательством", - отметил глава ГПУ.

Суд взял Гладковского под стражу 19 октября сроком на два месяца. За него могут внести залог в 10,6 миллиона гривен.

Напомним, Гладковского подозревают в двух преступлениях: недекларировании дорогостоящей покупки - портрета "Лицо войны" и лоббировании закупок санитарных машин для Минобороны у компании, принадлежащей Свинарчуку - у корпорации "Богдан".



