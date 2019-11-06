Дал громкое обещание: в сети обнародовали первое письмо Трампа Зеленскому

После победы на выборах президенты Украины Владимира Зеленского президент США Дональд Трамп письменно пообещал ему "непоколебимую поддержку".

Текст письма, которое было отправлено 29 мая 2019 года, опубликовало американское издание The Daily Beast.

"Соединенные Штаты и Украина являются непоколебимыми партнерами, работающими вместе для реализации общего видения стабильной, процветающей и демократической Украины, которая интегрирована в евроатлантическое сообщество", – написал Трамп.

В этом же письме президент США пригласил Зеленского посетить Вашингтон. Как говорится в письме, такого рода приглашение является признаком приверженности США молодой демократии.

"Наше партнерство основано на идее, что свободные граждане должны иметь возможность осуществлять свои демократические права, выбирать свою собственную судьбу и жить в мире. Как вы сказали в своей победной речи, ваши выборы демонстрируют, что демократия возможна в любой точке бывшего советского пространства. Успех Украины является примером победы демократии над возрождающимся деспотизмом. Поддержка Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины непоколебима", – сказано в письме Трампа.

Как сообщал "Апостроф", ранее президент США Дональд Трамп заявил, что готов провести переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским в Белом доме.