Ляшко устроил в аэропорту драку со скандальным "слугой народа": опубликовано видео

В сети опубликовали видео, где видно, как политик Олег Ляшко напал на депутата "Слуги народа" и председателя энергетического комитета Верховной Рады Андрея Геруса.

Запись опубликовала в своем телеграм-канале журналистка Светлана Крюкова. Позже оно появилось на YouTube.

Причина драки - импорт электроэнергии из России. На кадрах слышно, что Ляшко говорил Герусу, чтобы тот объяснял людям ситуацию сотрудничества с РФ. В ответ Герус что-то очень невнятно говорил о монополии и Ахметове.

В сети пишут, что драка политиков произошла в аэропорту "Борисполь". Это подтвердил и сам Герус, написав пост на своей странице в Facebook. Он опубликовал фото, где заметен его внешний вид после потасовки.

Напомним, 18 сентября Верховная Рада по инициативе Геруса приняла закон, который разрешил закупать электроэнергию из России и Беларуси. По словам инициатора, импорт должен был осуществляться из Беларуси, но с 1 октября началась поставка электроэнергии из РФ. Многие эксперты и простые украинцы расценили это как угрозу энергонезависимости Украины и убеждены, что Россия будет использовать экспорт для политического давления.

Как сообщал "Апостроф", в социальных сетях продолжают активно обсуждать слухи о возможной драке между главой Офиса президента Андреем Богданом и главой Службы безопасности (СБУ) Иваном Бакановым.