"Виноват" Яременко: появилась забавная фотожаба на "драку" Богдана с Бакановым

В социальных сетях продолжают активно обсуждать слухи о возможной драке между главой Офиса президента Андреем Богданом и главой Службы безопасности (СБУ) Иваном Бакановым.

Соответствующая фотожаба появилась в Telegram-канале "AllГолобуцький".

Для фотожабы использованы образы Шерлока Холмса и доктора Ватсона из популярной советской серии фильмов.

"Шерлок, а из-за чего подрались Баканов и Богдан?", – спрашивает Ватсон у Холмса.

"Элементарно, Ватсон: из-за девок Яременко", – отвечает ему знаменитый детектив.

Напомним, народный депутат от фракции "Слуга народа" Богдан Яременко заявил, что его переписки в зале парламента с проституткой являлись провокацией, чтобы "очернить" журналистов, которые подсматривают за депутатами, и его жена была проинформирована об этом.