У Зеленского появился интересный советник из США: что о нем известно, фото

Руководитель американской юридической фирмы "Asters" Эндрю Роман Мак назначен внештатным советником президента Украины Владимира Зеленского.

Соответствующий указ главы государства опубликован на сайте президента Украины.

Эндрю Роман Мак, который возглавляет юридическую фирму "Asters" в Вашингтоне (США), специализируется на сопровождении международных сделок с участием США, Украины и стран СНГ. В частности, он является экспертом в области M & A, корпоративного и антимонопольного права, compliance, законов FCPA и UK Bribery Act, рынков капитала и государственного регулирования.

Кроме того, этот юрист имеет опыт координации трансграничных споров, а также консультирование украинских и компаний из стран СНГ по вопросам взаимодействия с партнерами в США.

Мак имеет право заниматься юридической практикой в Украине, поскольку имеет украинское свидетельство адвоката. В 2002 году он уже работал старшим юристом в киевском офисе международной компании PricewaterhouseCoopers, предлагающей профессиональные услуги в области консалтинга и аудита.

Как известно из публикаций в KyivPost, Эндрю Роман Мак - уроженец Нью-Йорке. Возглавляемая им фирма объеденяет более 100 юристов, ее ежегодный доход около $ 40 млн.

Как раньше сообщал "Апостроф", президент США Дональд Трамп заявил, что готов провести переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским в Белом доме.