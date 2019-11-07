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Демократия в Украине и война на Донбассе: Зеленский записал новое видео за рулем Tesla

четверг, 07 ноября 2019, 19:12
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Президент Украины Владимир Зеленский записал новое видео, где рассказал о демократии и войне на Донбассе.

Запись он опубликовал на своей странице в Facebook.

Глава государства отметил, что за время его правления пока в Верховной Раде демократия. Но он подчеркнул слово "пока".

"Самая главная победа этой Рады - принято около 70 законов. В частности, закон о незаконном обогащении, снятие неприкосновенности, судебная реформа, перезагрузки ГПУ", - сказал Зеленский.

"Минусом" он назвал то, что другие партии не хотят голосовать.

"Бывшие политики не могут в этой системе найти себе место и они его не найдут. Они могут выезжать за границу, но не все смогут уехать", - подчеркнул гарант.

Также Зеленский подчеркнул, что все расследования будут завершены, а виновные наказаны. Речь идет о громких делах Гандзюк и Шеремета.

Также президент рассказал и о проблеме Донбасса.

"Мы не можем прекратить войну, не разговаривая с людьми. Как минимум в Нормандськом формате. Он направлен, чтобы обновить диалог, который может нас приблизить к полному прекращению войны и возвращения наших территорий", - подчеркнул Зеленский.

Как сообщал "Апостроф", президент Украины Владимир Зеленский оказался в центре внимания в социальных сетях после того, как три раза подряд назвал государственный концерн "Укроборонпром" "концертом".

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