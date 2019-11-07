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Один большой концерт: сеть взорвал конфуз Зеленського в Харькове

четверг, 07 ноября 2019, 10:00
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Президент Украины Владимир Зеленский оказался в центре внимания в социальных сетях после того, как три раза подряд назвал государственный концерн "Укроборонпром" "концертом".

Инцидент произошел во время визита главы государства в Харьков.

В сети активно обсуждают оговорку Зеленского. Многие сошлись во мнении, что концерн действительно сейчас более похож на концерт.

Интересно, что 18 июля на заседании национального совета по вопросам антикоррупционной политики Зеленский также сказал "государственный концерт “Укроборонпром”.

Напомним, что народного депутата от "Слуги народа" Богдана Яременко, который прославился интимными переписками в Верховной Раде, снова жестко высмеяли, сделав героем уморительной песни о его "подвиге".

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