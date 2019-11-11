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Дело на десятки миллионов: бывшего топ-чиновника "Укрзализныци" заподозрили в коррупции

понедельник, 11 ноября 2019, 13:08
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В Службе безопасности Украины открыли уголовное производство в отношении одного из бывших руководителей "Укрзализныци" по подозрению в коррупции в особо крупных размерах.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на "Информационное сопротивление".

Расследованием в отношении топ-чиновника железнодорожного перевозчика занимается главное управление контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности СБУ в городе Киеве.

Расследование ведется по ст.191, 364 и 366 УК Украины. Обвиняемым в СБУ называют гражданина К. Он, якобы присвоил отель "Экспресс", чем нанес экономический ущерб государству на сумму 50,5 млн гривен. Также зафиксированы факты растраты госсредств со стороны К. и его семьи путем использования корпоративных номеров телефонов в собственных целях.

Обвиняемый гражданин К. уже получил подозрение. Суд решает вопрос об аресте подозреваемого, его могут объявить в международный розыск. Отель будет арестован с целью возвращения его в собственность государства. Расследуются факты отчуждения имущества со стороны окружения подозреваемого.

Как сообщал "Апостроф", 31 октября в Киеве провели обыски в офисе бывшего депутата Киевсовета, которого подозревают в хищении средств городского бюджета на сумму 1 млрд гривен.

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