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​В Киеве проводят обыски у экс-депутата Киевсовета: первые подробности и фото

четверг, 31 октября 2019, 14:09
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Фото: Апостроф

В четверг, 31 октября, в Киеве проводят обыски в офисе бывшего депутата Киевского городского совета, которого подозревают в хищении средств города в размере 1 миллиард гривен.

Об этом сообщает "Апостроф".

Обыски проходят по адресу Музейный переулок, 2Б, на 7-м этаже.

Как стало известно "Апострофу", обыски проводятся в рамках досудебного следствия, которое начали в апреле 2019 года по факту присвоения (расхищения) средств городского бюджета во время строительных работ на кольцевой дороге от проспекта Рокоссовского до улицы Богатырской.

Обыски проводили следователи главного управления Национальной полиции в Киеве совместно с СБУ под процессуальном руководством прокуратуры города.

Перед тем, как в офис экс-депутата зашли представители Службы безопасности Украины (СБУ), из окна здания выкинули ноутбук.

Апостроф
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Апостроф
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Апостроф
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По данным источника "Апострофа", обыски проходят в офисе экс-сопредседателя фракции Блока Леонида Черновецкого в Киевсовете Дениса Комарницкого.

Двери в офис были закрыты, поэтому их пришлось выбивать.

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Судя по выписке из реестра, здание принадлежит Шубе Борису Владимировичу.

Напомним, что 29 октября полиция пришла с обысками в дом экс-нардепа Богдана Дубневича, который расположен в селе Зубра Львовской области.

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