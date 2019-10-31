​В Киеве проводят обыски у экс-депутата Киевсовета: первые подробности и фото

В четверг, 31 октября, в Киеве проводят обыски в офисе бывшего депутата Киевского городского совета, которого подозревают в хищении средств города в размере 1 миллиард гривен.
Об этом сообщает "Апостроф".
Обыски проходят по адресу Музейный переулок, 2Б, на 7-м этаже.
Как стало известно "Апострофу", обыски проводятся в рамках досудебного следствия, которое начали в апреле 2019 года по факту присвоения (расхищения) средств городского бюджета во время строительных работ на кольцевой дороге от проспекта Рокоссовского до улицы Богатырской.
Обыски проводили следователи главного управления Национальной полиции в Киеве совместно с СБУ под процессуальном руководством прокуратуры города.
Перед тем, как в офис экс-депутата зашли представители Службы безопасности Украины (СБУ), из окна здания выкинули ноутбук.
По данным источника "Апострофа", обыски проходят в офисе экс-сопредседателя фракции Блока Леонида Черновецкого в Киевсовете Дениса Комарницкого.
Двери в офис были закрыты, поэтому их пришлось выбивать.
Судя по выписке из реестра, здание принадлежит Шубе Борису Владимировичу.
Напомним, что 29 октября полиция пришла с обысками в дом экс-нардепа Богдана Дубневича, который расположен в селе Зубра Львовской области.