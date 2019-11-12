Чиновница офиса Зеленского попалась с круглой суммой: СМИ назвали фамилию взяточницы

Во вторник, 12 ноября, в Киеве сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины задержали директора департамента Офиса президента Украины Светлану Кондзелю.

Об этом сообщает издание "Цензор.НЕТ" со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Сотрудница ОПУ была задержана по подозрению в коррупционном правонарушении. Отмечается, что ее разоблачили на получении взятки в 150 тысяч долларов.

Известно, что Светлана Кондзеля занимает должность руководителя Главного департамента обеспечения доступа к публичной информации Офиса президента.

Как сообщал "Апостроф", ранее НАБУ по согласованию Специализированной антикоррупционной прокуратуры сообщило о подозрении бывшему генеральному директору концерна "Укроборонпром" Павлу Букину. Следствие посчитало, что он не указал в декларации часть своего имущества. Сам подозреваемый сообщил о готовности сотрудничать со следствием.