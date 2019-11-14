Советника Зеленского заметили в компании с американцем, связанным с окружением Путина: фото

В среду, 13 ноября, в Киеве в ресторане на улице Жилянской был замечен помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак в компании с американским лоббистом Браяном Ланза.

Об этом сообщается на канале УП. Off the record в Telegram.

"На фото в центре американский лоббист, экс-советник Трампа Брайан Ланза, который снимал санкции с российского олигарха Олега Дерипаски. Напротив (спиной) сидит помощник Зеленского Андрей Ермак, бизнес-партнер которого имеет связи с российским чиновником Сергеем Приходько", - говорится в сообщения.

Ланза известен тем, что некоторое время работал у действующего президента США Дональда Трампа советником. По мнению журналистов, именно он лоббировал решение Государственного департамента США снять санкции за содействие в агрессии против Украины с бизнеса российского олигарха Олега Дерипаски.

До этого Ланзу также замечали в компании с первым заместителем главы аппарата правительства РФ Сергеем Приходько.

Приходько и Дерипаска ранее были замешаны в скандале с известной блогершей, предоставляющей эскорт-услуги Настей Рыбкой, запись их совместного отдыха на яхте попала в СМИ.

Как сообщал "Апостроф", ранее приближенный к украинскому президенту олигарх Игорь Коломойский заявил, что США с помощью давления и лоббистов используют Украину в попытках ослабить своего геополитического соперника – Россию.