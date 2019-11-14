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Забыла взять коня: сети повеселило фото скандальной соратницы Медведчука в Раде

четверг, 14 ноября 2019, 21:02
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Народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Наталия Королевская удивила странным нарядом, в котором она появилась в парламенте и даже выступала с трибуны.

Этот снимок опубликовал фотограф Ян Доброносов в Facebook.

На снимке Королевская стоит в кепке, которую обычно надевают на занятия теннисом.

"Свисток проглотила?))))", "Снова голову не помыла", "Лошадь Онищенко", "Хоть без коня", "Объясните ей уже, что это ВР, а не ипподром!", "А приехала на гольфкаре?)" – смеются в сети.

Как сообщал "Апостроф", ранее народного депутата Украины Наталью Королевскую в ходе визита к зданию Донецкого окружного суда обсыпали мукой митингующие. Пользователи под новостью выразили скепсис относительно происшествия, отметив, что Королевская словно нарочно оделась так, чтобы не запачкаться от муки.

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