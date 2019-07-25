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На Донбассе "бандеровцы" атаковали Королевскую: видео и реакция соцсети

четверг, 25 июля 2019, 15:50
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Народного депутата Украины Наталью Королевскую в ходе визита к зданию Донецкого окружного суда обсыпали мукой митингующие.

Об этом сообщил канал "112-Украина" со ссылкой на свидетельства очевидцев.

Депутат прибыла к суду, чтобы поучаствовать в одном из разбирательств, касающихся выборов.

Сама Королевская утверждает, что муку на нее сыпали агрессивно настроенные молодые люди.

"Наталью Королевскую обсыпали мукой. Все случилось возле Донецкого областного суда в Торецке, где разбирают дело по 52 округу. Королевская говорит, что на нее напали "агрессивные молодчики", - отмечают в издании.

Пользователи под новостью выразили скепсис относительно происшествия, отметив, что Королевская словно нарочно оделась так, чтобы не запачкаться от муки. Также они предложили применять против депутатов парламента – "перебежчиков" более радикальные методы воздействия.

Как сообщал "Апостроф", несколько месяцев назад в Одессе экс-депутата Мустафу Найема облили нечистотами. После этого местный активист бросил в депутата плюшевый фаллоимитатор, по его словам, чтобы "нардеп смог утереть лицо".

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