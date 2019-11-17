RU  UA  EN

воскресенье, 17 ноября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.10
Меню
Политика

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

17 ноября

13:40
Выполняет особые поручения: всплыли данные о контактах помощника Зеленского с людьми Путина
13:35
Везде "агенты": в сети ажиотаж из-за слухов о двойном гражданстве Арахамии
11:55
Процесс стартовал: появились детали передачи Украине захваченных Россией кораблей
07:20
Волнение участников и неожиданный дуэт: как на Х-факторе прошло второе испытание тренировочного лагеря
07:00
Засмотрелись на хурму? Что нужно знать о популярном фрукте осени

16 ноября

22:03
Ты просто разорвала мою песню: участница Х-фактора разозлила Настю Каменских
21:35
Украина отправила суда за захваченными Россией военными кораблями
19:32
Мы тебя размажем: исключенная из фракции "слуга народа" рассказала про угрозы
19:00
Соблюдаем Рождественский пост 2019-2020: даты и советы по правильному питанию
17:59
В тайне от Зеленского: Ермак провел встречу с экс-советником Трампа
17:58
Рядовым - меньше, начальству - больше: названы суммы, которые раздают в Раде "слугам народа"
16:50
Новинский вошел в состав нового подкомитета Рады по Донбассу
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Везде "агенты": в сети ажиотаж из-за слухов о двойном гражданстве Арахамии

воскресенье, 17 ноября 2019, 13:35
переглянути новину українською

Пользователи сети обсуждают слухи о двойном гражданстве председателя президентской партии "Слуга народа" Давида Арахамии.

Об этом сообщает политик Игорь Мосийчук на своей странице в Facebook.

"... Арахамия имеет статус US Person - этот термин в отношении него используется, как гражданину США, что подтверждается соответствующим американским паспортом, выданным на имя David Arakhamiya. Наличие гражданства США у Арахамии также было установлено в ходе судебного процесса 2010 года по обвинению компанией Microsoft компании TemplateMonster (соучредитель гражданин США Давид Арахамия)", - написал Мосийчук.

По его словам, именно гражданство США Давид Арахамия получил как раз как соучредитель американской компании TemplateMonster, в которой он проработал 7 лет и которая позже была продана частному инвестфонду.

Однако доказательств второго гражданства (документов) нет. Слухи о его наличии активно обсуждают пользователи сети. К слову, одни верят в это, а многие опровергают, но при этом шутят, что все нардепы чьи-то агенты.

Как сообщал "Апостроф", в Кабинете министров Украины уже есть ряд проектов относительно введения двойного гражданства для украинцев.

Фотовзгляд

Все галереи
В Киеве прошел съезд партии "Слуга народа"

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Зеленский не убедил: Верховная Рада отложила продажу земли

​Долго ли продлиться АРМАйский беспредел

Забытый Крым и сепары на Донбассе: что сказал Зеленский на "Форуме единства" в Мариуполе

Статусные сувениры: зачем советников ­­шоуменов назначают в СНБО

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: