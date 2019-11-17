Везде "агенты": в сети ажиотаж из-за слухов о двойном гражданстве Арахамии

Пользователи сети обсуждают слухи о двойном гражданстве председателя президентской партии "Слуга народа" Давида Арахамии.

Об этом сообщает политик Игорь Мосийчук на своей странице в Facebook.

"... Арахамия имеет статус US Person - этот термин в отношении него используется, как гражданину США, что подтверждается соответствующим американским паспортом, выданным на имя David Arakhamiya. Наличие гражданства США у Арахамии также было установлено в ходе судебного процесса 2010 года по обвинению компанией Microsoft компании TemplateMonster (соучредитель гражданин США Давид Арахамия)", - написал Мосийчук.

По его словам, именно гражданство США Давид Арахамия получил как раз как соучредитель американской компании TemplateMonster, в которой он проработал 7 лет и которая позже была продана частному инвестфонду.

Однако доказательств второго гражданства (документов) нет. Слухи о его наличии активно обсуждают пользователи сети. К слову, одни верят в это, а многие опровергают, но при этом шутят, что все нардепы чьи-то агенты.

Как сообщал "Апостроф", в Кабинете министров Украины уже есть ряд проектов относительно введения двойного гражданства для украинцев.