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В Украине могут ввести двойное гражданство: названы рабочие варианты

пятница, 01 ноября 2019, 14:47
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В Кабинете министров Украины уже есть ряд проектов относительно введения двойного гражданства для украинцев.

Об этом сообщил министр иностранных дел Вадим Пристайко в интервью ТСН.

Он отметил, что в правительстве уже есть несколько концепций введения двойного гражданства, которые находятся в работе. В частности, по его словам, один из проектов предусматривает согласование процедуры с другой страной для каждого украинца, желающего получить гражданство этой страны.

Пристайко подчеркнул, что процесс реализации проектов может затянуться из-за большого количества вовлеченных ведомств.

"Происходит наработка концепции. Предложено несколько концепций. Иногда сложные, иногда интересные, например, выход на двойное гражданство в двусторонних отношениях со страной. Это будет признаваться странами, которые готовы к этому с нами, на двусторонней основе. Возможно более широкое привлечение украинцев за рубежом. Например, документ, который мы сейчас выдаем, документ зарубежного украинца, также будет приниматься во внимание. К этому процессу привлечены многие украинские органов: и мог рационном служба, и СБУ, и пограничники, и МИД", - отметил Пристайко.

Министр отметил, что процедура введения двойного гражданства будет требовать законодательного урегулирования со стороны Верховной Рады.

"Далее мы будем привлекать больше депутатский корпус, чтобы они стали частью процесса, то есть передать наши наработки дальше к депутатам", - добавил он.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно о подготове к получению второго гражданства украинского политика, приближенного к экс-президенту.

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