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Богдан "сбежал" от журналистов после неудобного вопроса об охране: видео

понедельник, 18 ноября 2019, 14:59
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Глава Офиса президента Украины Андрей Богдан не дал возможности журналистам задать вопрос о его охране, перебивая их собственными размышлениями, после чего быстро уехал в служебном автомобиле.

Видео общения Богдана с журналистами опубликовано на странице bihus.info в соцсети Facebook.

"Надо говорить все время, когда ты говоришь все время - неважно, что ты говоришь, важно, что ты — говоришь", - рассуждал глава Офиса президента, не давая возможности журналистам задать интересующий их вопрос.

После очередной попытки получить комментарий, Андрей Богдан просто сел в машину и уехал, оставив журналистов без ответа.


"Как реагирует Богдан, когда слышит неудобный вопрос. Например, о собственной охране. Триста миллионов слов, чтобы просто не отвечать прямо. В курсе такой крутой юрист Богдан, что это не совсем законно? А в курсе президент Зеленский, что он повторяет ошибки предшественников?" - задают возникшие после этого разговора вопросы журналисты, опубликовавшие видео.

Как сообщал "Апостроф", раньше глава Офиса президента Украины Андрей Богдан высказал неудовлетворение работой правительства и Верховной Рады и разочарование в членах фракции "Слуга народа" из-за развивающейся у них "звездной болезни".

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