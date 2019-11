Звездная болезнь и проблемы с психикой: Богдан резко высказался о нардепах из "Слуги народа"

Глава Офиса президента Украины Андрей Богдан открыто не удовлетворен работой правительства и Верховной Рады и разочарован в членах фракции "Слуга народа" из-за развивающейся у них "звездной болезни".

Об этом Богдан сообщил на встрече с иностранными и украинскими журналистами в формате Off the record, передает The Бабель.

Также глава ОПУ подчеркнул, что в президентской фракции действительно есть "психически больные люди", но при этом вероятность новых выборов в парламент назвал низкой.

Богдан высказался и о сотрудничестве Украины с Международным валютным фондом, по его мнению, кредитору "больше нечего требовать от Украины", так как одно из главных его условий в Раде выполнили – проголосовали за открытие рынка земли.

Глава президентской канцелярии заявил, что недоволен работой Ивана Баканова на посту руководителя СБУ, уточнив, что из него "такой же силовик", как из самого Богдана.

Относительно сотрудничества с другими политическими силами – глава ОПУ отметил, что имел контакты с Ринатом Ахметовым, а также с Сергеем Левочкиным и Юлией Тимошенко по поводу голосований в Раде и назначений чиновников.

Как сообщал "Апостроф", ранее исключенный из президентской фракции депутат Антон Поляков заявил, что "фракция превращается не в "Слугу народа", а в "слугу Богдана".