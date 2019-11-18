RU  UA  EN

понедельник, 18 ноября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.00
Меню
Политика

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

18 ноября

14:08
Звездная болезнь и проблемы с психикой: Богдан резко высказался о нардепах из "Слуги народа"
13:45
Сын королевы Елизаветы II дал скандальное интервью о дружбе с осужденным секс-преступником
13:30
Скандал с "Мисс Украина Вселенная" в посольстве США закончился хеппи-эндом
13:06
Россия передала Украине захваченные в море корабли: первые подробности
12:42
Ляшко вручили подозрение из-за драки с Герусом: опубликовано видео
12:36
Бывший сотрудник McDonaldʼs вдруг решился на признание и стал новым героем соцсетей
12:31
В Кремле назвали окончательную дату встречи Зеленского с Путиным
12:19
Фронтмен Black Eyed Peas обвинил агрессивную стюардессу в расизме
12:08
Журналистка рассказала о попытке Богдана отобрать активы Бахматюка через АРМА
11:37
ГБР готовится объявить подозрение Порошенко: появились важные подробности
11:31
Режиссеры "Мстителей" защитили фильмы Marvel от нападок Мартина Скорсезе
11:12
Комбинатор и схемщик: Луценко признался в "тайной" встрече с Коломойским
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Звездная болезнь и проблемы с психикой: Богдан резко высказался о нардепах из "Слуги народа"

понедельник, 18 ноября 2019, 14:08
переглянути новину українською

Глава Офиса президента Украины Андрей Богдан открыто не удовлетворен работой правительства и Верховной Рады и разочарован в членах фракции "Слуга народа" из-за развивающейся у них "звездной болезни".

Об этом Богдан сообщил на встрече с иностранными и украинскими журналистами в формате Off the record, передает The Бабель.

Также глава ОПУ подчеркнул, что в президентской фракции действительно есть "психически больные люди", но при этом вероятность новых выборов в парламент назвал низкой.

Богдан высказался и о сотрудничестве Украины с Международным валютным фондом, по его мнению, кредитору "больше нечего требовать от Украины", так как одно из главных его условий в Раде выполнили – проголосовали за открытие рынка земли.

Глава президентской канцелярии заявил, что недоволен работой Ивана Баканова на посту руководителя СБУ, уточнив, что из него "такой же силовик", как из самого Богдана.

Относительно сотрудничества с другими политическими силами – глава ОПУ отметил, что имел контакты с Ринатом Ахметовым, а также с Сергеем Левочкиным и Юлией Тимошенко по поводу голосований в Раде и назначений чиновников.

Как сообщал "Апостроф", ранее исключенный из президентской фракции депутат Антон Поляков заявил, что "фракция превращается не в "Слугу народа", а в "слугу Богдана".

Фотовзгляд

Все галереи
В Киеве прошел съезд партии "Слуга народа"

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Зеленский не убедил: Верховная Рада отложила продажу земли

​Долго ли продлиться АРМАйский беспредел

Забытый Крым и сепары на Донбассе: что сказал Зеленский на "Форуме единства" в Мариуполе

Статусные сувениры: зачем советников ­­шоуменов назначают в СНБО

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: