Снял квартиру у тещи: Стефанчук попал в скандал из-за компенсаций на жилье из бюджета

Первый вице-спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук из фракции "Слуга народа" арендует квартиру у матери своей жены и получает компенсацию из бюджета как иногородний депутат.

Об этом сообщили на официальном сайте организации "Чесно".

По данным декларации за 2018 год, которую Стефанчук подавал как заместитель директора государственной организации "Национальный офис интеллектуальной собственности", он

проживает в квартире площадью 101,8 кв. м, которая принадлежит Татьяне Ситарук.

Как стало известно журналистам, Ситарук — это девичья фамилия жены Стефанчука, а Татьяна Ситарук является ее матерью.

Руслан Стефанчук подтвердил, что до сих пор живет в этой квартире и платит "арендодателю по договору - владельцу квартиры". Теща Стефанчука, по его словам, платит налоги в порядке, предусмотренном законодательством.

"Право выбрать квартиру для проживания, как и место проживания - это мое право как арендатора", - заявил Стефанчук.

Руслан Стефанчук — один из 120 народных депутатов 9 созыва, которые получили компенсацию за жилье из госбюджета.

Как сообщал "Апостроф", вице-спикер Руслан Стефанчук в октябре заработал больше всех остальных народных депутатов — 54 100 гривен.