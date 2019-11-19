Боевой американский офицер рассказал о комичном предложении от руководства Украины

Сотрудник Совета национальной безопасности США подполковник Александр Виндман заявил, трижды получал предложение стать министром обороны Украины, но давал отказ.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на Интерфакс.

"Я американец... и я немедленно отклонил эти предложения. Все это мне казалось несколько комичным", - заявил Виндман на слушаниях, на которых рассматривается вопрос об объявлении импичмента президенту США Дональду Трампу.

Виндман также уточнил, что эту должность ему предлагал Александр Данилюк, который на тот момент был секретарем Совета национальной безопасности Украины.

Он также добавил, что с Данилюком были, по меньшей мере, два других должностных лица США, и что он не воспринимал предложения всерьез. В частности, одним из присутствовавших должностных лиц был Дэвид Холмс (сотрудник американского посольства в Киеве, - прим. ред.).

Отметим, что Виндман во время службы в Ираке получил боевое ранение.

Как сообщал "Апостроф", ранее бывший командующий сухопутными силами США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес сделал важное замечание о преимуществе ВСУ над войсками Путина на Донбассе.