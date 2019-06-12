Генерал США сделал важное замечание о преимуществе ВСУ над войсками Путина на Донбассе

По данным ОБСЕ украинские Вооруженные силы намного лучше придерживаются режима прекращения огня на Донбассе, что дает Киеву преимущество над Москвой в переговорах.

Об этом в интервью "Апострофу" рассказал бывший командующий сухопутными силами США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес.

"Я хотел бы отметить усилия украинских Вооруженных сил – мужчин и женщин, которые остановили русских. Я думаю, какие бы переговоры не происходили, украинцы могут быть уверены в качествах своих военных. США и все члены НАТО заявили, что они поддерживают суверенитет Украины и отрицают незаконную аннексию Крыма. В то же время, Россия препятствует ОБСЕ в выполнении их работы, нарушает правила прозрачности", – отметил генерал.

По словам Ходжеса, "любой человек, имеющий хоть какой-то военный опыт или данные разведки" не поверит в то, что боевики на Донбассе действуют самостоятельно.

"Там есть российские офицеры на всех уровнях. И нарушение договоренностей "сепаратистами" происходит с разрешения и с ведома российских офицеров. В американской армии каждый солдат имеет право защищать себя, применяя соответствующее вооружение. И конечно россияне пытаются провоцировать украинцев к нарушению договоренностей, а потом пытаются обвинить их же в нарушении режима прекращения огня. Поэтому я бы пригласил сюда столько наблюдателей и журналистов, насколько это возможно, - чтобы они увидели и убедились в этом. Таким образом можно добиться прозрачности, чтобы показать, что на самом деле делает Украина и как она уважает соглашения о прекращении огня", – заключил военный.

Подробнее об этом читайте в интервью "Апострофа" с Беном Ходжесом: Что приготовил Путин для Украины - американский генерал назвал главные угрозы.