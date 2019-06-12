RU  UA  EN

среда, 12 июня
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.25
Меню
Политика

Голосование за лучший ресторан Киева

Новости

12 июня

10:31
Под Киевом произошло жуткое ДТП с переворотом: фото и скандальные детали от свидетельницы
10:29
Лидер партии "Батькивщина" Тимошенко рассказала о пополнении в семье
10:06
Испанский теннисист устроил настоящее шоу на корте после обидного поражения: видео
10:04
Миллионы для дочери: появились новые скандальные данные о главе внешней разведки, назначенном Зеленским
09:58
Генерал США сделал важное замечание о преимуществе ВСУ над войсками Путина на Донбассе
09:51
Лидер Rammstein подрался с фанатом и сломал ему челюсть
09:28
В Виннице простились с погибшим в авиакатастрофе офицером: опубликованы фото
09:26
Бог помог нам: в сборной Украины высказались о небывалом успехе на чемпионате мира
09:12
Доллар и евро продолжают падать: актуальный курс от НБУ
08:59
Сценарист "Чернобыля" ответил на слухи про съемки 6 серии
08:27
Погибли 5 человек: появились фото с места смертельного ДТП на Закарпатье
07:58
Все совпадения "случайны": сети впечатлили новые детали о топ-силовике Зеленского и "Квартале 95"
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Генерал США сделал важное замечание о преимуществе ВСУ над войсками Путина на Донбассе

среда, 12 июня 2019, 09:58
переглянути новину українською

По данным ОБСЕ украинские Вооруженные силы намного лучше придерживаются режима прекращения огня на Донбассе, что дает Киеву преимущество над Москвой в переговорах.

Об этом в интервью "Апострофу" рассказал бывший командующий сухопутными силами США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес.

"Я хотел бы отметить усилия украинских Вооруженных сил – мужчин и женщин, которые остановили русских. Я думаю, какие бы переговоры не происходили, украинцы могут быть уверены в качествах своих военных. США и все члены НАТО заявили, что они поддерживают суверенитет Украины и отрицают незаконную аннексию Крыма. В то же время, Россия препятствует ОБСЕ в выполнении их работы, нарушает правила прозрачности", – отметил генерал.

По словам Ходжеса, "любой человек, имеющий хоть какой-то военный опыт или данные разведки" не поверит в то, что боевики на Донбассе действуют самостоятельно.

"Там есть российские офицеры на всех уровнях. И нарушение договоренностей "сепаратистами" происходит с разрешения и с ведома российских офицеров. В американской армии каждый солдат имеет право защищать себя, применяя соответствующее вооружение. И конечно россияне пытаются провоцировать украинцев к нарушению договоренностей, а потом пытаются обвинить их же в нарушении режима прекращения огня. Поэтому я бы пригласил сюда столько наблюдателей и журналистов, насколько это возможно, - чтобы они увидели и убедились в этом. Таким образом можно добиться прозрачности, чтобы показать, что на самом деле делает Украина и как она уважает соглашения о прекращении огня", – заключил военный.

Подробнее об этом читайте в интервью "Апострофа" с Беном Ходжесом: Что приготовил Путин для Украины - американский генерал назвал главные угрозы.

Фотовзгляд

Все галереи
Как в Киев отметили двухлетие безвиза. Фоторепортаж с места события

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Нам предлагали услуги по разрешению дела в департаменте Горбатюка - адвокат судьи Татькова

Важно наказать Порошенко, чтобы каждый последующий это видел - Сергей Лещенко

Не только Зеленский - политолог рассказал, что может привести к кризису в Украине

Ситуация с Крымом похожа на оккупацию СССР стран Балтии - сэр Малкольм Рифкинд

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: