Зеленский рассказал, о чем планирует говорить с Путиным: опубликовано видео

Президент Украины Владимир Зеленский, находясь с визитом в Станице Луганской, рассказал, о чем именно собирается говорить с президентом России Владимиром Путиным во время встречи в рамках "нормандского формата" в Париже 9 декабря.

Соответствующее видео с его заявлением опубликовано на странице Офиса президента Украины в Facebook.

"Чтобы мы достигли конкретных терминов возвращения всех украинских пленных. Полное понимание полного списка наших людей с терминами их возвращения. Первый важный вопрос. Второй вопрос - фейковое прекращение огня, фейковое хлебное перемирие, то есть серьезное перемирие, серьезное прекращение огня – нет ни одного обстрела. Я так это понимаю", - сказал президент.

Кроме того, по словам Зеленского, третьим вопросом будет контроль над границей Украины.

"Четвертый вопрос, я думаю, он один из самых непростых, потому что из многих составляющих состоит этот вопрос. Возможность проведения местных выборов на территории Украины, а не на временно оккупированной территории Украины", - добавил украинский лидер.

Как сообщал "Апостроф", ранее Путин рассыпался в комплиментах Зеленскому: что именно сказал российский гарант.