Зеленский устроил жесткий "разгон" из-за "флагов" боевиков ЛНР возле моста на Донбассе: видео

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что "флаги" боевиков так называемой ЛНР, которые расположены на одной стороне моста в Станице Луганской, должны быть убраны.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на "Радио Свобода".

"Скажу честно, когда мы подошли, мы увидели лишние флаги. Они никакого отношения к Украине не имеют", - сказал Зеленский в Станице Луганской.

Он подчеркнул, что следующей задачей является снятие этих флагов.

"Думаю, в ближайшее время наша задача, чтобы эти флаги здесь убрать. Чтобы все помнили, что мы все украинцы, и у нас один флаг", - заявил глава государства.

Напомним, 20 ноября президент в Станице Луганской осматривал восстановленный мост. Конструкция уже достроена, но пока не открыта для прохода. Зеленский отметил, что это произойдет в течение двух дней.

Как сообщал "Апостроф", пользователей сети удивило фото с Донбасса, которое разместила пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель на своей странице в социальной сети Twitter.