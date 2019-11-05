Это чьи флаги? Мендель взбудоражила сеть фото с Донбасса

Пользователей сети удивило фото с Донбасса, которое разместила пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель на своей странице в социальной сети Twitter.

На фотографии виден мост в Станице Луганской, который сейчас ремонтируют. Однако на заднем плане развиваются флаги боевиков так называемой ЛНР.

Пользователи сети прокомментировали ситуацию, их возмутило то, что Мендель опубликовала такой снимок.

Как ранее сообщал "Апостроф", ночью 1 ноября в селе Ильинка Беляевского района задержали молодого человека, который снял украинский флаг возле дома культуры и начал вытирать об него ноги.

Напомним, во временно оккупированном боевиками Донецке остались упоминания об Украине. Речь идет о вывесках, которые видно на улицах города.