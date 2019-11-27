Кабмин принял жесткое решение по топ-чиновнице, попавшей в секс-скандал

В правительстве приняли решение уволить заместителя министра инфраструктуры Александру Клитину, которая фигурировала в секс-скандале – в прессе ранее сообщали, что она получила должность "через постель".

Об этом сообщается на канале нардепа Алексея Гончаренко в Telegram.

Он указал, что Клитину уволили по представлению министра инфраструктуры Владислава Криклия. При этом сам непосредственный начальник Клитиной на заседании, где было принято решение, отсутствовал.

Также Гончаренко указал, что причин увольнения глава правительства называть не стал.

"Замминистра инфраструктуры Клитина уволена по представлению министра (не по собственному желанию). В ответ на мой вопрос, премьер причины пояснять не захотел. Чтобы не делать хайп. Министр инфраструктуры Криклий на заседании отсутствовал", - заметил депутат.

Как сообщал "Апостроф", ранее замминистра инфраструктуры Александра Клитина заявила, что слухи о якобы ее "связях" с высшим руководством государства связаны с "дискриминацией красивых женщин" на государственной службе.