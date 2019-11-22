Могу занять нестандартную позицию: замминистра насмешила сети объяснением по секс-скандалу

Заместитель министра инфраструктуры по вопросам европейской интеграции Александра Клитина, которую хотят уволить из-за скандала вокруг получения ею своей должности, сделала новое заявление, касающееся дискриминации красивых женщин.

Соответствующее видео с заявлением чиновницы опубликовал телеканал НАШ.

"Сначала я очень стеснялась своей внешности и пыталась выглядеть менее эффектно. В какой-то момент я поняла, что это мой плюс потому, что я понимала о чем думает, к примеру, мужчина с которым я веду переговоры, то мне легче... Я сталкиваюсь со стереотипом: вот блондинка, она там понимает-не-понимает... Это мне дает некоторую гибкость: когда нужно - промолчать, когда нужно - как-то себя проявить или занять какую-то позицию нестандартную", - сказала она.

В то же время Клитина уверена, что внешность помогает ей работать.

Отметим, что в сети бурно отреагировали на возможное увольнение замминистра Александры Клитиной, о котором заявил накануне министр инфраструктуры Владислав Криклий и ее новое заявление.

Как сообщал "Апостроф", ранее Клитина после секс-скандала стала "жертвой" пранкера "Джокера", который обнародовал переписку с замминистра.