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Миллионы от официанта и загадочные фирмы: "Слуга народа" влипла в новый скандал

четверг, 28 ноября 2019, 12:50
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Национальное агентство по противодействию коррупции опубликовало отчет относительно финансирования членов партии "Слуга народа" на выборах в парламент, было выявлено, что отдельные депутаты использовали документы жителей малых населенных пунктов, чтобы оформить фирму-однодневку и пополнять счета от чужого имени.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на материал "Обозревателя".

Так, было выявлено, что ряд компаний "дарили" депутату по 6 тысяч долларов, иногда несколькими траншами, чтобы избежать финансового мониторинга. Журналистам не удалось найти сайтов указанных компаний, их номеров или офисов. Было выяснено, что все их открыли 21 марта 2019 года, незадолго до выборов. В частности, компания "Ярославова реклама", которая перевела депутату "Слуги народа" 6,6 млн гривен оказалась полностью фейковой, а ее владелец – 23-летний официант Ярослав Кузко, который недавно вернулся из армии. Сам он заявил прессе, что о существовании такой компании не знает, и своих паспортных данных никому не передавал.

В целом по данным НАПК, "слуги народа" получили таким образом около 330 млн гривен.

В то же время юристы отмечают, что за такого рода нарушения привлечь к ответственности кого-то будет почти нереально – потребуется длительная верификация, проверки и другие следственные действия, при этом состав преступления может быть вовсе не обнаружен.

Как сообщал "Апостроф", ранее народный депутат Анна Скороход подтвердила информацию, что на некоторых округах продавали места для кандидатов от "Слуги народа" по 300, 500 тысяч и 1,5 млн долларов.

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