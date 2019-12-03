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Утомился: в сети показали забавное видео со спящим в Раде "слугой народа"

вторник, 03 декабря 2019, 21:09
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Во вторник, 3 декабря, народный депутат из фракции "Слуга народа" Николай Стефанчук заснул во время заседания Верховной Рады.

Видео со спящим депутатом опубликовано на Youtube-канале интернет-издания "Буквы".

Как свидетельствуют кадры короткого видеоролика, народный депутат задремал во время заседания парламента.

"Нардеп от Слуги Народу Николай Стефанчук всю ночь работал над законопроектамы, а в Раде устал и решил немного отдохнуть", - гласит подпись под видео.


Через некоторое время уснувшего депутата заметил его коллега по фракции Юрий Корявченков, который разбудил его, слегка улыбаясь.

Как раньше сообщал "Апостроф", поведение народного депутата от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Ильи Кивы в Верховной Раде вновь вызвало вопросы у пользователей социальных сетей.

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