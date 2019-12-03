Утомился: в сети показали забавное видео со спящим в Раде "слугой народа"

Во вторник, 3 декабря, народный депутат из фракции "Слуга народа" Николай Стефанчук заснул во время заседания Верховной Рады.

Видео со спящим депутатом опубликовано на Youtube-канале интернет-издания "Буквы".

Как свидетельствуют кадры короткого видеоролика, народный депутат задремал во время заседания парламента.

"Нардеп от Слуги Народу Николай Стефанчук всю ночь работал над законопроектамы, а в Раде устал и решил немного отдохнуть", - гласит подпись под видео.





Через некоторое время уснувшего депутата заметил его коллега по фракции Юрий Корявченков, который разбудил его, слегка улыбаясь.

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