Вызывайте экзорцистов: сеть повеселило новое видео с Кивой в Раде

Поведение народного депутата от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Ильи Кивы в Верховной Раде вновь вызвало вопросы у пользователей социальных сетей.

На этот раз Кива вышел к трибуне и стоя возле нее активно жестикулировал руками и что-то произносил. Скорее всего, депутат общался с кем-то по телефону через гарнитуру, но со стороны это смотрелось крайне подозрительно.

В сети шутят, что для Кивы в Раду нужно вызывать экзорцистов или же сотрудников скорой помощи.

Напомним, что Кива прокомментировал видео, на котором он якобы мастурбирует в Раде.

Также "Апостроф" сообщал, что в сети появилось продолжение интимной переписки нардепа Богдана Яременко, вокруг которого поднялся громкий скандал.