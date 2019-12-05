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Бывшего нардепа-афериста поймали на лжи и раскрыли скандальные подробности

четверг, 05 декабря 2019, 17:38
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Бывший народный депутат и глава "Укрбуд" Максим Микитась заблокировал работу корпорации после своего выхода из строительного бизнеса.

Об этом рассказал гендиректор компании "Укрбуд-Девелопмент" Олег Майборода у себя в Facebook.

Так, он отметил, что высказанные Микитасем в ходе последнего интервью сведения являются спорными. По словам бизнесмена, сейчас экс-глава компании утверждает, что его подпись под меморандумом о строительстве жилых объектов в столице была поддельной потому что его не устроили условия соглашения – Микитась якобы хотел получить все деньги в рамках договора сразу. Также Майборода добавил, что в течение двух месяцев Микитась никак не оспаривал документ и свою якобы "поддельную" подпись и из-за скандала теперь остановлены работы над объектами.

"Меморандум предусматривал переход права собственности на компании по мере поступления средств инвестора. Что и было сделано с ведома Микитася и с соблюдением всех процедур. Но правда заключается в том, что, подумав недельку-другую, Микитась решил, что условия меморандума, по которому он получит деньги только после достройки объектов, его не устраивают, и начал отказываться от договорённостей, соответственно перестали поступать деньги на строительство!", - добавил он.

Также по словам Майбороды, экс-руководитель "Укрбуда" признал свою причастность к строительству Шулявского путепровода. Он призвал правоохранителей обратить внимание на этот факт.

Глава "Укрбуд-Девелопмент" указал на комментарий Микитася по поводу его "общения с криминалом" и вспомнил, как в суде по его делу упоминали "ликвидацию свидетелей по делу с квартирами для Нацгвардии". Относительно сотрудничества Микитася с Федотенковым он отметил, что "Федотенков был партнером именно Микитася в одном из проектов" и "приходил спасать свои инвестиции".

Как сообщал "Апостроф", ранее инвесторы "Укрбуда" устроили акцию под Офисом президента - принесли домашние тапочки.

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