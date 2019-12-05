RU  UA  EN

суббота, 7 декабря
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
23.50
Меню
Политика

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

6 декабря

23:59
Не блюдо для больших боссов: Зеленский сделал сильное заявление про Украину
22:44
Глаза в глаза: Зеленский рассказал, встретится ли с Путиным лично
22:10
Никто не хочет капитуляции: Зеленский ответил на заявление оппозиции в Раде
21:23
Хочу результат: Зеленский рассказал, с чем едет в Париж
19:50
Женщина боялась соседского пса, пока он не спас ей жизнь: фото
19:00
Макияж на Новый год: 10 оригинальных идей, которые заменят поход в салон
18:56
Должны сделать все для мира: Рабинович высказался о позиции украинской стороны на Нормандском саммите
18:52
Ксения Мишина ответила на слухи о романе с Владимиром Остапчуком, но стало только хуже
18:20
В Украине указали на главные сложности с принятием закона о рынке земли
17:54
Рождественские открытки королевы Елизаветы II выставили на аукцион: фото
17:02
В Раде создали новую группу: кто ее контролирует и как там относятся к Зеленскому
16:43
Певица Pink решила избавиться от волос: фото нового образа
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Еще одного нардепа поймали на наглом кнопкодавстве в Раде: видео

четверг, 05 декабря 2019, 14:47
переглянути новину українською

В Верховной Раде за кнопкодавством был замечен внефракционный народный депутат-мажоритарник Роберт Горват.

Об сообщает "Апостроф" со ссылкой на сайт движения "Чесно".

Так, 4 декабря депутат нажал "воздержался" за себя и за своего соседа при голосовании за законопроект о предоставлении социальных гарантий добровольцам АТО №2045-1. При этом при голосовании на чужом месте он прикрыл руку газетой.

Журналисты отметили, что данного депутата уже заставали за неперсональным голосованием в предыдущем созыве парламента.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, что народный депутат Владимир Кальцев из фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" поставил рекорд по кнопкодавству и на протяжении дня девять раз нарушил процедуру личного голосования в Верховной Раде.

Фотовзгляд

Все галереи
Киев готовится к Новому году. Как выглядит новогодняя ёлка на Софийской площади

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

От анархии до диктатуры: четыре сценария для Зеленского

Праздник приближается: что приготовили депутаты в последний месяц года

Неспособен управлять Кабмином: у Зеленского недовольны работой премьера Гончарука

Зеленский не убедил: Верховная Рада отложила продажу земли

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: