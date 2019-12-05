Еще одного нардепа поймали на наглом кнопкодавстве в Раде: видео

В Верховной Раде за кнопкодавством был замечен внефракционный народный депутат-мажоритарник Роберт Горват.

Об сообщает "Апостроф" со ссылкой на сайт движения "Чесно".

Так, 4 декабря депутат нажал "воздержался" за себя и за своего соседа при голосовании за законопроект о предоставлении социальных гарантий добровольцам АТО №2045-1. При этом при голосовании на чужом месте он прикрыл руку газетой.

Журналисты отметили, что данного депутата уже заставали за неперсональным голосованием в предыдущем созыве парламента.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, что народный депутат Владимир Кальцев из фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" поставил рекорд по кнопкодавству и на протяжении дня девять раз нарушил процедуру личного голосования в Верховной Раде.