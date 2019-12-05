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Появилась забавная фотожаба на драку "слуг народа" в Раде

четверг, 05 декабря 2019, 14:37
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На драку между народными депутатами из фракции "Слуга народа" Гео Леросом и Максимом Бужанским, которая в четверг, 5 декабря, произошла в Верховной Раде, с юмором отреагировали в сети.

Фотожабу по этому поводу опубликовал политолог Алексей Голобуцкий в своем Telegram-канале.

Для забавной картинки был использован кадр из популярного советского фильма "Золотой теленок", на котором изображен известный комический спор между соратниками афериста Остапа Бендера - Балагановым и Паниковским - с использованием легендарной фразы: "А ты кто такой?".

Как сообщал "Апостроф", раньше члены фракции "Слуга народа" в украинском парламенте получили проект этического кодекса, который называется "Кодекс этики народного депутата Украины - члена депутатской фракции ПП "Слуга народа".

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