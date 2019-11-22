Групповое изнасилование в компании с мажором: все подробности о темном прошлом "слуги" Иванисова

Партия "Слуга народа" продолжает оставаться в центре скандалов. Очередным "героем" оказался нардеп Роман Иванисов, который был избран в парламент как кандидат-мажоритарщик в округе № 153 Ровенской области. У депутата, который входит в состав комитета по вопросам антикоррупционной политики, обнаружили судимость за изнасилование.

"Апостроф" собрал все подробности скандала и темного прошлого "слуги народа".

Кто такой Иванисов?

41-летний Роман Иванисов родился в Бердянске. Женат, имеет 2 сыновей - Даниила и Марка, 2008 и 2014 годов рождения.

В 1995 году окончил школу, потом – Бердянский университет менеджмента и бизнеса, получив специальность "юрист". В 2001-2005 годах был предпринимателем. С 2005 по 2015 годы – генеральный директор и учредитель ООО "Укр Нафта Пром – Альянс". Также был основателем ряда других компаний.

С 2010 по 2015 год был депутатом Ровенского областного совета от партии "Батькивщина". В 2015 году баллотировался в облсовет по 63 округу (город Ровно) от Блока Петра Порошенко "Солидарность". Иванисов указал, что в 2014 году был активистом Революции достоинства и как волонтер "работал заместителем коменданта Майдана".

На момент выборов в Раду Иванисов работал главным юристом в компании "Проф Дез Контроль Плюс", юридический адрес которой находится в Киеве. В поданных в ЦИК документах он умолчал, что имел судимость.

По данным из базы помощников нардепов "Прихвостни", нардеп на общественных началах был у Виталия Чугунникова, народного депутата Украины Верховной рады VII созыва в 2012-2014 годах (фракция партии "УДАР").

Как разгорелся скандал

18 ноября экс-нардеп Игорь Мосийчук сообщил, что Иванисов "в 90-х был осужден и отбывал наказание за изнасилование несовершеннолетней", опубликовав фото документов.

Журналисты со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщили, что Иванисов был задержан 14 сентября 1995 года сотрудниками Куйбышевского райотдела милиции Запорожской области по ст. 117 ч. 3 (изнасилование несовершеннолетней) и ст. 118 ч. 2 (изнасилование несовершеннолетней неестественным образом) Уголовного кодекса Украины. 21 марта 1996 года Иванисов был приговорен к 3 годам 6 месяцам лишения свободы, из которых отбыл 2 года 6 месяцев в исправительных колониях общего режима.

В ответ на обвинения Иванисов опубликовал на своей странице в Facebook фотокопию справки об отсутствии судимости.

Комментируя скандал, лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил тогда, что если информация подтвердится, то этот вопрос будет вынесен на рассмотрение фракции.

Странная история с заявлениями ГПУ и Рябошапки

20 ноября на брифинге генеральный прокурор Руслан Рябошапка заявил, что Иванисов действительно находился в местах лишения свободы.

"Проверка была осуществлена. Не Генеральной прокуратурой, а соответствующими органами, те факты, о которых вы говорили они подтвердились. Его судимость погашена, поэтому считается, что человек не судим на данный момент", - сказал он.

Позже на сайте ГПУ появилось опровержение слов Рябошапки.

"Информация о подтверждении погашенной судимости одного из народных депутатов Украины, озвученная сегодня (20 ноября, - прим. ред.) во время брифинга в Генеральной прокуратуре, не является подтвержденной. Проверка сейчас продолжается, о результатах будет официально сообщено дополнительно", - говорится в заявлении.

В свою очередь Мосийчук пообещал показать тех, тех, кто отбывал наказание вместе с Иванисовым "как в Мариуполе, так и в Запорожье в СИЗО".

20 ноября нардеп опубликовал в соцсети еще один пост, пообещав предоставить доказательства, что скандал вокруг него - якобы спланированная атака из-за его "антикоррупционной деятельности.

Вечером появился комментарий президента Владимира Зеленского. Он заявил, что 21 ноября получит реальные данные относительно изнасилования, фейк это или нет: "Если завтра будет хоть один факт, хоть что-то - я заставлю этого человека сложить мандат и уйти из партии Слуга народа".

Что ждет насильника?

21 ноября Арахамия заявил, что Иванисова исключат из партии во время съезда, если информация подтвердится. При этом, в случае неправдивости информации, он останется в ее рядах.

"Он опровергал, говорит, что не было никакой судимости. Это его слова. Я посмотрел речь Рябошапки, который сказал, что проверка подтвердила погашение судимости. Это дело 1996 года, поэтому бумаг и нет. Господин Иванисов мне сообщил, что его представитель едет в Мариупольскую колонию. Если это было – ему не место в партии. Если этого не было – мы его заберем обратно. Представьте себе, как господин Иванисов себя чувствует, если это фейк. Его насильником обзывают. Если это фейк, это будет очень обидно".

Спикер и экс-глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил, что еще не успел пообщаться с Иванисовым лично о скандале.

"Я думаю, что на этот вопрос должны дать ответ органы пенитенциарной службы. И уже исходя из этого, имея документы на руках, будем принимать соответствующие решения. Ведь, к сожалению, мы знаем, что такое фейки", — сказал Разумков.

Позже журналист Юрий Бутусов опубликовал рассказ воспитателя Мариупольской исправительной колонии, где отбывал наказание Иванисов.

В свою очередь экс-замглавы АПУ Андрей Портнов опубликовал указ Кучмы о помиловании нардепа.





22 ноября Арахамия заявил об исключении Иванисова из фракции. Также от него будут требовать сложить депутатский мандат из-за судимости за изнасилование.

Рассказ жертвы нардепа

Журналистам удалось пообщаться по телефону с женщиной, которая стала жертвой Иванисова. По ее словам, у нее был маленький ребенок, который до сих пор не знает об этих событиях. Девушку силой затащили в машину четверо парней, где ее таскали за волосы, били и насиловали.

"Я шла с подружкой, они насильно затащили меня в машину, они меня тянули за волосы, у меня вся голова была "синяя" - в синяках, это все было", - рассказала женщина.

По ее словам, преступление приобрело огласку в Куйбышево (с 2016 года - Бильмак), где все и произошло. В родном городе ее травили после изнасилования, постоянно давили, а дело хотели "замять". В преступлении, по сообщениям местных СМИ того времени, участвовал сын главы районной администрации.

"В машине было четверо – двоим, кажется, по 16 лет и двоим по 19, кажется… Дело вели запорожские следователи, именно из Запорожья, потому что в Куйбышеве у нас все хотели замять. У меня где-то есть вырезка из газеты, где написано примерно "жертву насиловали в мэрской Волге". Все в Куйбышеве об этом знали, в меня плевали", - рассказала женщина.