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Субсидия без нарушений: на что стоит обратить внимание

пятница, 06 декабря 2019, 10:32
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Новости компаний

Фото: пресс-служба Минсоцполитики

Министерство социальной политики призывает всех получателей жилищных субсидий своевременно сообщать об изменениях, которые могут повлиять на ее размер.

Если при получении жилищной субсидии у вас изменился состав семьи, состав зарегистрированных в жилом помещении, набор жилищно-коммунальных услуг, появилось транспортное средство с датой выпуска до 5 лет, было приобретено имущество, товары или уплачено услуги на сумму более 50 тысяч гривен - следует в течение 30 календарных дней - не позднее - сообщить об этом органу, назначившему вам субсидию.

Это важно помнить, ведь для большинства получателей, которым в мае субсидию было назначен на период 2019-2020 годы, ее размер на этот отопительный сезон был автоматически рассчитан на основании доходов 1-2 кварталов 2019 года. Если за время получения субсидии в вашей семье произошли вышеупомянутые изменения - не медлите с сообщением о них, ведь это может привести к прекращению оказания помощи и применения санкций.

47,,6 млрд гривен - такой объем средств заложен в проекте государственного бюджета на 2020 год для выплаты жилищных льгот и субсидий. Для того, чтобы назначенные на эти цели средства налогоплательщиков поступали по адресу и поддерживали тех, кто в этом действительно нуждается, Минсоцполитики при содействии Всемирного банка внедряет механизмы контроля при предоставлении социальной поддержки, которые опираются на успешный европейский опыт и позволят более адресно помогать, кто в этом прежде всего нуждается.

В рамках этой работы специалисты проанализировали практику предоставления жилищных субсидий и разработали пять полезных советов для получателей этого вида государственной поддержки, о которых можно прочитать здесь.

Также об изменениях в выплате субсидий и льгот на жилищно-коммунальные услуги, которые начали действовать с 1 октября Минсоцполитики информирует здесь

Те же, кто желает оформить субсидию онлайн - найдут пошаговую инструкцию на сайте Минсоцполитики по ссылке.

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