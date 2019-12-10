Нардеп "Юзик" отметился автохамством на месте страшного пожара в Одессе: видео

Во вторник, 10 декабря, народный депутат Украины Юрий Корявченков приехал на место трагического пожара в Одессе и припарковал свой автомобиль с нарушением правил.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на местный "7 канал".

Отмечается, что депутат заблокировал проезд автомобилю пожарных, которые двигались к очередному возгоранию неподалеку. Когда он понял, что допустил нарушение и пожарные из-за этого не могут проехать, он отправился к своему автомобилю и уехал. Больше на место трагедии он не возвращался, отметили журналисты.

"Свой белый джип депутат оставил со стороны улицы Пушкинской, тем самым заблокировав проезд. Когда пожарная машина не смогла проехать к зданию, нардеп поспешил к своему авто", - указали представители прессы.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети показали, как выглядит здание сгоревшего колледжа экономики в Одессе, где в пожаре погибли несколько человек.