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Нардеп "Юзик" отметился автохамством на месте страшного пожара в Одессе: видео

вторник, 10 декабря 2019, 17:14
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Во вторник, 10 декабря, народный депутат Украины Юрий Корявченков приехал на место трагического пожара в Одессе и припарковал свой автомобиль с нарушением правил.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на местный "7 канал".

Отмечается, что депутат заблокировал проезд автомобилю пожарных, которые двигались к очередному возгоранию неподалеку. Когда он понял, что допустил нарушение и пожарные из-за этого не могут проехать, он отправился к своему автомобилю и уехал. Больше на место трагедии он не возвращался, отметили журналисты.

"Свой белый джип депутат оставил со стороны улицы Пушкинской, тем самым заблокировав проезд. Когда пожарная машина не смогла проехать к зданию, нардеп поспешил к своему авто", - указали представители прессы.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети показали, как выглядит здание сгоревшего колледжа экономики в Одессе, где в пожаре погибли несколько человек.

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