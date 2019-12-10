Заперла дверь и убежала: всплыли возмутительные детали пожара в одесском колледже

После смертельного пожара в одесском колледже полиция намерена объявить о подозрении нескольким лицам, которые являются сотрудниками учебного заведения. По данным полиции, одна из них могла предотвратить катастрофу.

Как сообщает "Апостроф" со ссылкой на "Думскую", директора колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса Любовь Кочергу, а также одну из ее подчиненных — заведующую отделением по фамилии Т. привлекут к ответственности по части 2 ст. 270 УК (нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее тяжкие последствия).

В полиции уверены, что заведующая могла предотвратить катастрофическое развитие событий, но по каким-то причинам не захотела этого делать.

"Началось все на третьем этаже, в кабинете 9 заведующей отделением. С утра она и другие руководители были на совещании у директора. Потом женщина подошла к своему кабинету, открыла дверь и увидела дым. Дымился удлинитель под подоконником, к которому были подключены компьютер и принтер. Она могла предотвратить трагедию, выдернув вилку из розетки, но вместо этого просто заперла дверь на ключ и побежала искать директора. Запаниковала. Испугалась ответственности. Поиски директора затянулись, пожарной сигнализации в учебном заведении не было, эвакуацию никто не организовывал. В некоторых аудиториях студентов даже не известили о происходящем…" - отмечает источник издания в полиции.

Как сообщал "Апостроф", ранее показали, как выглядит изнутри сгоревшее в Одессе здание колледжа.