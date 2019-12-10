RU  UA  EN

вторник, 10 декабря
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
23.50
Меню
Политика

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

10 декабря

16:26
Когда в Украине будут зарплаты как в Польше: озвучен интересный прогноз, инфографика
14:59
В Украине "заморозили" цены на газ: что будет с тарифами для населения
08:17
Нацбанк обновил курс валют на 10 декабря: свежие данные

9 декабря

18:21
Что происходит с инфляцией в Украине: опубликованы свежие цифры
15:37
Что происходит с курсом доллара в обменниках Киева: данные на 9 декабря
11:15
Полиция взялась за фирмы-прокладки через которые из "Нафтогаза" вывели миллиарды гривен: подробности
08:22
Падение ускоряется: курс доллара в Украине после выходных
04:15
Как будут работать банки на новогодние праздники в Украине: график

8 декабря

12:34
Инициированный Герусом импорт электроэнергии из Беларуси - это транзит российской электроэнергии - политолог
11:33
Кто рискует остаться без пенсий в 2020 году: главные требования по стажу

6 декабря

10:00
Гривна усилилась: курс валют от Нацбанка перед выходными

5 декабря

08:18
Нацбанк обновил курс валют на 5 декабря: свежие данные
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Скандальный депутат из "Слуги народа" сделал жесткое заявление в адрес Порошенко: видео

вторник, 10 декабря 2019, 11:47
переглянути новину українською

Во фракции "Слуга народа" приняли решение снять неприкосновенность с экс-президента и депутата партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко в рамках расследования прокуратуры.

Об этом в своем блоге на YouTube рассказал народный депутат Александр Дубинский.

По его словам, члены партии выразили энтузиазм в связи с голосованием по поводу снятия неприкосновенности с бывшего главы государства. Однако при этом он указал на интересный момент – процедура снятия неприкосновенности будет носит лишь декларативный, "назидательный" характер, поскольку уже с 1 января 2020 года неприкосновенность будет снята со всех членов парламента.

В видео присутствует ненормативная лексика.

"Открыл чат, а там идет голосование, кто поддержит снятие неприкосновенности с Порошенко. Думаю, класс, наконец-то. А потом подумал, что уже 10 декабря и через три недели неприкосновенности не будет ни у кого. Молодцы мы. Позитив в этом только один – унизительная процедура, генпрокурор придет, будет зачитывать в чем он обвиняется, мы проголосуем, порадуемся, несколько унизим его", - заметил Дубинский.

По мнению нардепа, решение о снятии неприкосновенности с Порошенко является "крайне запоздалым", при этом в парламенте есть более актуальные законопроекты – о снижении тарифов, растаможке и о социальных гарантиях.

Как сообщал "Апостроф", ранее следователи Госбюро расследований передали в Генеральную прокуратуру проект сообщения о подозрении бывшему президенту Украины Петру Порошенко по ч. 3 ст. 109 и ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины.

Фотовзгляд

Все галереи
Киев готовится к Новому году. Как выглядит новогодняя ёлка на Софийской площади

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

От анархии до диктатуры: четыре сценария для Зеленского

Праздник приближается: что приготовили депутаты в последний месяц года

Неспособен управлять Кабмином: у Зеленского недовольны работой премьера Гончарука

Зеленский не убедил: Верховная Рада отложила продажу земли

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: