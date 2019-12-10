Скандальный депутат из "Слуги народа" сделал жесткое заявление в адрес Порошенко: видео

Во фракции "Слуга народа" приняли решение снять неприкосновенность с экс-президента и депутата партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко в рамках расследования прокуратуры.

Об этом в своем блоге на YouTube рассказал народный депутат Александр Дубинский.

По его словам, члены партии выразили энтузиазм в связи с голосованием по поводу снятия неприкосновенности с бывшего главы государства. Однако при этом он указал на интересный момент – процедура снятия неприкосновенности будет носит лишь декларативный, "назидательный" характер, поскольку уже с 1 января 2020 года неприкосновенность будет снята со всех членов парламента.

В видео присутствует ненормативная лексика.

"Открыл чат, а там идет голосование, кто поддержит снятие неприкосновенности с Порошенко. Думаю, класс, наконец-то. А потом подумал, что уже 10 декабря и через три недели неприкосновенности не будет ни у кого. Молодцы мы. Позитив в этом только один – унизительная процедура, генпрокурор придет, будет зачитывать в чем он обвиняется, мы проголосуем, порадуемся, несколько унизим его", - заметил Дубинский.

По мнению нардепа, решение о снятии неприкосновенности с Порошенко является "крайне запоздалым", при этом в парламенте есть более актуальные законопроекты – о снижении тарифов, растаможке и о социальных гарантиях.

Как сообщал "Апостроф", ранее следователи Госбюро расследований передали в Генеральную прокуратуру проект сообщения о подозрении бывшему президенту Украины Петру Порошенко по ч. 3 ст. 109 и ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины.