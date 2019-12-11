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"Минск-3" не прошел: появилось детальное разъяснение итогов саммита в Париже

среда, 11 декабря 2019, 12:08
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Аналитик Украинского института будущего Игар Тышкевич объяснил, почему президенту Украины Владимиру Зеленскому не удалось урегулировать конфликт на Донбассе в рамках подписания новых договоренностей в формате "Минск-3".

Об этом он рассказал в интервью "Апострофу".

"Присадили его достаточно интересно. Потому что, с одной стороны, сказали, что мы идем в рамках Минских соглашений. Но с другой стороны, определили: специальную мониториговую миссию, это уже не совсем Минские соглашения. Второе, обсуждение по контролю над территориями, по крайней мере, то, что шло в кулуарах, это не совсем Минские соглашения. И третье, та же самая формула Штайнмайера. Да, она будет закреплена в каком-то виде в законе, но это уже не будет Конституция", - объяснил эксперт.

По его словам, это сам по себе очень интересный обмен, поскольку сами Минские соглашения - это полтора десятка пунктов, каждый из которых нужно расписывать.

"В любом случае сам текст "Минска" будет дополняться", - уверен аналитик.

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Подробнее о том, почему президенту не удалось добиться желаемого результата на все 100%, читайте в колонке на "Апострофе": Обстрелы будут продолжаться: почему Зеленский не победил в Париже.

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